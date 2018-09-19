這條「978」法 讓他賠百萬換不回小三

2018-09-19 01:00

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子自稱3年前與蔡姓小三以結婚為前提交往，蔡家希望陳能幫蔡女付房貸好結婚，因此在交往11個月間，陳男每個月給蔡女10萬，最後還跟正宮離婚，但蔡女拿到110萬後分手，陳一氣之下以「民法978條」，對蔡女提告無故違反婚約，要求償還損失。但法官認為，蔡家曾斥責蔡女被陳男包養，認定兩人無婚約關係，110萬是「愛的禮物」，所以一、二審都都敗訴。

陳男在大企業任職，被派遣到中國擔任高階主管，2015年在網路上認識蔡女，因此不顧正宮，在同年4月與蔡女開始交往。判決書指出，蔡家得知兩人關係後，希望兩人以結婚為前提交往，並且告知陳男，蔡女貸款買了一間房，希望陳男每個月匯10萬元給蔡女，幫蔡女償還房貸好結婚。

因此陳男從2015年4月與蔡女交往，直到2016年2月兩人分手為止，一共給了110萬，錢到手後蔡女喊分手，讓陳男氣炸，以民法978條違反婚約提起訴訟，要求蔡女應該償還110萬元。

民法978條規定，婚約當事人，如果不是因民法976律定的理由而違背婚約，要賠償對方的損害。蔡女辯稱，與陳交往後才得知陳男有結婚，2015年11月陳男與正宮離婚後，她還是有跟陳繼續交往，但2016年時兩人關係被家人發現所以才分手，陳男當初是因為知道她與陳的條件不對等，為了跟她繼續交往，才承諾每月匯款10萬元生活費給她。

不過，陳男拿出對話紀錄反駁，他曾向蔡女說，「如果沒結婚，就把這些錢歸還回來」，但是法官發現，蔡女沒有對這句話做出正確回應，且蔡女曾向陳男說，蔡家人發現陳男匯10萬元給蔡女，罵蔡女被包養，要求蔡女把錢還給陳，因此可見蔡家並沒有要求陳男與蔡女要以結婚為前提交往。

由於沒有證據證明陳、蔡有婚約，且蔡女的房子貸款仍未付清，情侶交往期間，為討對方歡心或單純表達真心，贈與財物相當常見，不能因此代表有允諾婚約的意思，所以一、二審都判陳男敗訴。