逆子啃老7年沉迷賭博 父不給錢竟持刀恐嚇

蔡姓男子疑拿菜刀向父親討錢，討不到錢就報案預告「等等會有命案」。（記者王捷翻攝）

2018-09-18 23:42

〔記者王捷／台南報導〕蔡姓男子失業7、8年又迷上賭博，他不滿父親不給錢，拿廚房的菜刀威脅，還打電話報案向警方說有糾紛，蔡男到家門口攔下警車後，逕自跳上車揚言要警察注意一點，等等有命案會發生，警方安撫蔡男的過程，蔡男怒罵三字經與「臭警察」，被警方逮捕，但蔡男辯稱他拿菜刀是為了切菜，三字經是傳給朋友的語音，只罵了臭警察，警方訊後仍將他依妨害公務等罪移送法辦。

25歲的蔡男在高中畢業後求職不順，工作有一搭沒一搭，只要缺錢就向父親伸手討，還迷上賭博，蔡父雖然靠粗工養活全家，但由於蔡男是獨子，也不忍責罵蔡男不爭氣，常讓蔡男予取予求，幾年來老本被蔡男賭光了百萬，讓蔡父相當頭痛。

17日晚間，蔡男疑似又缺錢賭博，向蔡父伸手，不過蔡父不願再拿錢出來，結果蔡男情緒爆發，從廚房拿出菜刀恐嚇蔡父把錢交出來，還報案向警方說有糾紛，接著蔡男提著刀到家門口攔下警車，並向警方供稱「恁爸要殺人！」，要警方注意等一下會發生命案，隨後亮出機車置物箱內的2把菜刀。

蔡男說完後跳上警車，警方見蔡男情緒不穩，安撫他的情緒，並要求蔡男下車好好談，沒想到蔡男辱警三字經、譙「臭警察」，秒被警方壓制逮捕。

蔡男被逮回警所後，態度大轉變，頻跟警方賠不是，並坦承他只罵警察「臭警察仔」，沒有罵警方三字經，罵三字經只是為傳語音訊息給朋友，至於為何攜帶菜刀，蔡男才改口辯稱，他帶菜刀是為了切菜，訊後警方將他依妨害公務、恐嚇公眾安全罪嫌移送法辦。