電土催熟香蕉釀大爆炸 她轟毀房屋「這樣辯」爭免賠遭打臉

簡女使用電土催熟香蕉，不慎引起爆炸，店面被炸得面目全非。（資料照，記者顏宏駿攝）

2018-09-18 19:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕46歲簡姓女子在社頭承租店面賣水果，去年1月將800公斤青香蕉以俗稱「電土」加水產生的乙炔催熟，未料引起爆炸，水果店被炸得面目全非，還波及左右鄰居，建築嚴重受損，警方調查後將簡女依公共危險罪移送，劉姓屋主與鄰居提起民事訴訟，簡女提出僅國中學歷，無法預知化學反應事故的不起訴處分，希望免賠，彰化地院民事判決結果，認為房東等人受無妄之災，簡女與承租房子的妹妹須共同賠房東143萬，3名鄰居則是賠5至7萬不等。

判決書指出，簡女於105年1月1日以妹妹名義承租社頭鄉社斗路一處民宅販賣水果，106年1月24日晚間9點多簡女為催熟香蕉，非法使用電土加水放入冰庫後隨即離開， 11點多冰庫卻大爆炸，炸得水果店房屋毀損，天花板鋼筋裸露，隔壁柳姓、李姓鄰居屋內毀損，連對面翁姓鍋燒店攤車也受損。

房東與鄰居們認為，簡女使用電土催熟香蕉前，應先蒐集相關資訊，而且上網輸入「香蕉、催熟、電土」就可輕易得到「高濃度乙炔有爆炸危險」及「利用電土催熟香蕉導致爆炸意外」等資訊，更何況簡女本身就是香蕉批發商，怎能毫無所悉？要求賠償住屋房舍損壞及相關設施、營業店面復原的損失，4人共求償180餘萬。

簡女主張，本案公共危險罪已獲不起訴處分，而她學歷只有國中畢業，化學反應難以預知，是透過其他水果商口耳相傳，採用這個方法催熟水果，還放置冰箱降溫，迴避風險發生的義務，同樣方式使用1年多並無大礙，發生事故難以預見，應無過失可言。

法官審酌，簡女與屋主間就本事故依其租約關係，應負善良管理人注意義務，且催熟香蕉時未留下注意監控，導致高溫爆炸，雖然刑事部分被告獲不起訴，但民、刑事過失概念本有差異，所以，簡女因過失行為造成他人損害，原告請求賠償於法有據。應賠屋主143餘萬，其餘鄰居因店面、招牌或住家的損害，則共判賠償19餘萬，全案仍可上訴。