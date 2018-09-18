小孩被拉進廁所逼口交 家長控訴學校三大疏失！

2018-09-18 18:49

〔記者王冠仁／台北報導〕25歲李姓男子以送手機遊戲虛擬寶物為由，透過網路認識12歲少年小帆（化名），相約碰面趁機將小帆拉進廁所強逼口交。小帆爸媽今天出面指控，聲稱校方至少有三大疏失，甚至懷疑學校有息事寧人之嫌。

小帆爸媽指出，本月15日是禮拜六學校不用上課，但有部分老師到校處理校務。下午2點多案發後，跟小帆一同會見李男的林姓、陳姓同學急忙通報老師，老師趕到廁所後李男已逃跑，老師初步詢問小帆事發經過後，其中黃姓輔導主任居然以「不要再跟這些壞朋友聯絡」為由，要小帆刪除手機內與李男的對話紀錄並將其封鎖，再要小帆與林姓、陳姓同學「趕快回家」。

小帆家屬還說，小帆等人3點多離開學校後，校方仍遲未報警，等到下午5點多時才再打電話給小帆，要小帆率林、陳兩人回學校詢問細節，期間還提供麵包、鳳梨酥及開水給小帆食用；但小帆遭李男強逼口交，跡證都在口腔內，此舉等同在滅證。

此外，當晚6時許，校方才「首次」打電話給小帆母親，小帆母親匆忙趕到學校，發現事態嚴重但校方仍未報警，黃姓輔導主任居然說「犯嫌已滿18歲是成年人，必須要由家長帶小孩去報警」才可以。

小帆家屬氣憤地說，校方事後聲稱讓小帆吃東西喝水是要安撫其情緒，但為什麼案發後不立即安撫，而是要小孩先自行離去，數小時後再找小孩回學校安撫？從2點多案發到6點多報警，中間有近4小時空窗期，害警方錯失逮人良機，如果再有被害人受害學校要負責嗎？