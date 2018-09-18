永和分屍主嫌找鄭捷律師辯護 一見AIT人員連比3次中指

永和分屍案主嫌孫武生在刑事局詢問後，移送新北地檢署偵辦。（記者姚岳宏攝）

2018-09-18 18:41

〔記者姚岳宏／台北報導〕永和分屍案主嫌孫武生昨晚引渡回台，由於「夜停」孫嫌在拘留室度過一夜，警方上午開始問詢，並找來替鄭捷等多起重大刑案嫌犯出庭辯護的律師黃致豪陪同，警詢時孫嫌態度平靜，被問到關鍵案情時，孫嫌皆回答「不知道」，只承認曾與Bent及死者Ryan（顏柏萊）在中正橋下河濱公園喝酒、聊天、放煙火，還說「如果有殺人，應該是Bent做的」，目前警方仍未成功突破心防，下午5時許移送新北地檢署偵訊。

據了解，孫嫌透過友人找律師，法扶經詢問多個律師有無人有意願，最後只有曾幫鄭捷、小燈泡案、華山分屍案等重大刑案辯護的律師黃致豪首肯；警詢全程透過外事警以英語問答，孫嫌雖然情緒平靜，但談到女友時，一度難過到流淚。

據了解，AIT（美國在台協會）今有到場慰問屬僑民的孫嫌，但由於孫嫌美國護照在菲律賓時被註銷，讓他無法再出境遁逃，因此孫嫌一見AIT人員到場，對他連比3次中指，還邊罵髒話洩憤。

案發後，警方在距離陳屍處不遠的新店溪裡，找到Ryan生前使用的手機，經刑事局研發科還原，發現死者都是透過通訊軟體「語音通話」與他人聯絡，但文字內容並未找到與命案相關的重要線索，警方目前雖掌握孫嫌買刀、與非裔美籍男子Bent出入案發現場的影像，但凶刀因泡在水中，無法採集到指紋，檢警仍缺少孫嫌涉案的直接證據，還在設法突破心防，不排除與其他涉案人對質。

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