大陸載油無名船越界 海巡押返偵辦

海巡巡防艇發現無船名的載油船，疑似準備進行非法交易。（記者曾健銘翻攝）

2018-09-18 19:36

〔記者曾健銘／新北報導〕海巡署艦隊分署淡水海巡隊，今日上午在淡水河口領海限制水域附近，發現1艘無船名的載油船已越界，其航跡可疑，疑似欲走私油品入台，海巡隊員立即加速上前盤查，果然一舉查獲5名船員以及柴油200公秉，全案將依違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則第42條偵辦。

淡水海巡隊表示，為落實執行「護永專案」，今年初開始針對西北海域非法越界陸船加強驅離及扣留，今日上午10時許，隊員在淡水河口領海基線外約21浬處發現1名非常可疑且無船名的載油船，懷疑是準備進行非法交易油品的船隻，隨即以廣播命令其停船受檢。

未料，該船不僅未停下，甚至蛇行拒檢，但海巡巡防艇憑著優勢警力以及操艇技巧，強靠登檢、控制船隻後逮捕5名船員，經查船上還載有約200公秉的柴油，將船隻及油品全數扣留，有鑑於中國「非洲豬瘟」疫情擴大，第一時間也通報相關單位，派員到陸船上全面消毒，防堵疫情入台。

淡水海巡隊表示，該海域常有海上非法油船出沒，透過海上駁油交易，賺取價差利潤，據了解，從事海上加油或走私台灣油品到對岸，若以兩岸甲種船用柴油牌價價差約5至6元，大陸油船噸位100至400噸計算，約可裝載200公秉柴油，一趟交易應可獲利百萬元。