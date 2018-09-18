捷運站又見持「刀」男？ 攔下追查原來是…

蕭姓國中生昨晚下課搭板南線回家，因為拿出書包裡的道具刀看一眼，遭同列車女乘客按鈴舉報，台北市警局捷運警察隊立刻到場攔查。（記者陳恩惠翻攝）

2018-09-18 18:28

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北捷運昨晚又發生罹患精神疾病女子持刀傷人事件，其實早在7分鐘前，板南線往南港方向列車中，有個國中生拿出書包內的玩具蝴蝶刀看一眼，遭同車女乘客按鈴舉報，台北市警局捷運警察隊立刻到場攔查，在忠孝復興站將國中生帶下車，發現蕭姓少年所持的只是未開封的道具刀，不具危險性，也非法定管制刀械，盤查確認無疑慮後，當面告誡勿再攜相關刀械，同時通知家長帶回，解除這場持刀烏龍。

昨天晚間6點38分，捷運警察隊勤指中心接獲台北捷運公司行控中心通報，「捷運忠孝復興站有一名男子攜刀，請派警協助處理」，捷警隊與大安警分局新生南路派出所員警分頭趕往查證。

警方說，這名蕭姓國中男學生身著白上衣、藍色運動短褲制服，疑似剛下課要回家，由頂埔搭乘往南港展覽館站方向的板南線列車，通過忠孝新生站後，拿出書包裡的一把刀，看了一眼後放回，但是引起同列車中一名女乘客恐慌，她立刻利用車廂內的對講機向司機員通報。

捷運警察隊警員及站務人員，趁列車停在忠孝復興站時，立刻進入車廂將這名國中生帶下車，檢查發現刀刃沒有開封，確認是把不具殺傷力、也非管制類的道具刀，同時調閱車內監視影帶，也未見少年拿出刀子揮舞或是把玩。少年說，只是一時好玩才會把刀放在書包內。由於這把道具刀展開後長15公分，尚未違反大眾捷運法規定長度，因此將蕭姓少年交由雙親帶回。

台北市警捷運警察呼籲，於捷運系統內無正當理由攜帶刀械恐觸犯相關刑責，提醒民眾請勿以身試法。

相關影音