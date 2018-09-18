中國漁船刻意隱匿船名 澎湖海巡隊帶回調查

2018-09-18 18:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國漁船逃避登檢花招百出！現在乾脆將船名隱匿，以為這樣就能瞞天過海，但仍逃不過澎湖海巡隊法眼，今日在花嶼西海域發現「無船名」中國漁船越界行跡可疑，經廣播數次命其停船，派出優勢警力登臨檢查押返隊部調查。

海巡署金馬澎分署規劃9月17日至18日，為期2日實施「護永專案-威力掃蕩」勤務，今日上午9時10分澎湖艦在花嶼西23.4浬海域時，發現一艘「無船名」中國漁船，刻意將船名刷除規避查察，經廣播數次後，中國漁船不予理會，加速逃逸，海巡人員以強靠方式登船檢查，後續押返馬公隊部調查。

經查中國漁船為蟹籠作業漁船，為進行更深入的調查，後續將船押返馬公偵辦，經初步調查無船名漁船以陳姓船老大為首共計7名船員，船老大向海巡人員表示，不知道船位已經越界，但海巡人員蒐證影帶顯示越界罪證確鑿，全案在完成調查後，依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰，另配合防疫檢疫局人員進行陸船消毒作業，防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區。

由於時序已近中秋，澎湖海巡隊為有效嚇阻中國漁船乘機越界捕撈漁獲，加強部署巡防艦艇於目斗嶼、小門、花嶼及七美海域巡邏及巡防艇常態進駐七美南滬港，節省航程就近處理海上案件，期以綿密警網，遏止中國船越界捕魚，漁民如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，可撥打澎湖海巡隊服務專線06-9215221電話報案，或透過無線電向海巡艇通報。