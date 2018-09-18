強拉國中生進廁所口交 北檢聲押校園之狼

2018-09-18 17:38

〔記者謝君臨／台北報導〕25歲李姓男子透過手機遊戲，結識就讀國中的12歲少年，兩人互加臉書聊天，李當天即約少年碰面，並涉嫌強拉少年進廁所強吻並逼迫口交，幸虧有2名女同學同行，發現異狀通報老師，警方昨循線將李逮補到案，依強制性交罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方訊後認為李涉嫌重大，向法院聲請羈押。

檢警調查，李男日前透過手機遊戲「全民槍戰」，結識一名國中生，該生又介紹另名12歲少年給李認識；本月15日，李透過臉書加少年好友，兩人聊沒幾句，李就傳訊息問：「你身材怎麼樣？」還要求少年拍露臉照，問他發育是否完全；而後，李邀約少年在其就讀的學校碰面。

少年擔心自身安危，找來2位女同學結伴，請她們在遠處觀察，還準備一把美工刀防身，並將刀託給其中一位同學。當日下午2時許，2人相約北市一所國中見面，少年見學校司令台附近有監視器，與李約在該處遭拒，李以到飲水機裝水為由，邊走邊將少年哄去廁所旁，而後強拉少年進廁所強吻並逼迫口交。

少年驚嚇之餘奮力反抗，李卻出拳毆打少年10多下，少年同學聽聞哭聲，前往查看，李竟露出「邪惡微笑」，嚇得同學趕緊通報老師，另名同學則拿出美工刀走進廁所向李威嚇，李才翻牆逃離學校。

事後，警方循線前往李位於忠孝東路的住處逮人，李否認犯行，還聲稱當時是少年拉他進廁所，主動脫掉他的褲子幫他口交，但由於少年指證歷歷，再加上少年同學也有目擊，警方仍將李依強制性交罪嫌送辦。