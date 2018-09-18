購槍計畫打劫小吃部 判決書意外曝光「線民」身分竟是同夥！

2018-09-18 18:48

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名蘇姓男子缺錢花用，以「高雄有賺錢機會」邀台中曾姓友人南下，計畫打劫仁武的小吃部，並花十幾萬元買來2把槍、78發子彈，未料，還沒犯案就在下榻的飯店遭三民警一分局查獲，法院最近將蘇男重判8年半，但判決內容卻意外揭露，原來當初出賣蘇男的「線民」就是他找來的同夥曾男。

判決指出，2016年12月9日，蘇姓男子因缺錢花用，計畫要打劫仁武區的小吃部，遂以「高雄有賺錢機會」為由，當晚邀約遷居台中多年的曾姓友人返回高雄，一起投宿在三民區益大飯店1109號房。

蘇男向曾男提出持槍聯手強盜小吃部構想後，曾男未予贊同，但又無法勸阻，乃於翌日中午，至三民一分局檢舉，受理的蔡姓員警告知須提出具體事證始可成案，曾男遂返回飯店伺機取證。

蘇男為遂行強盜計畫，同月11日晚間自飯店駕車搭載曾男前往五福路某餐廳附近，以3萬多元價格，向不知名人士購買改造手槍1支、非制式子彈49顆及制式子彈10顆，以手提袋放在飯店房內再外出用餐。

曾男為取信警方，遂表示由他將藏槍的黑色手提袋拿回房內，蘇男在車上等候即可，卻暗中以手機拍下槍械子彈照片留存，當晚藉詞外出，二度前往警局給警方看，並表示蘇男還會取得另一把槍枝，待蘇取得第2把槍後再聯繫警方。

蔡姓員警判斷曾男檢舉的線報可靠，為利後續追查，與曾男成立通訊軟體LINE群組聯繫。同年月13日晚間，蘇男又花十幾萬元買來一把0.38吋制式手槍與子彈19顆返回飯店，曾男暗中以line傳貼圖暗號通知警方收網逮人，果然在飯店一樓大廳逮獲蘇男，起獲制式手槍、改造手槍各1把、78發子彈與迷彩頭套、西瓜刀、手套、束帶等計畫犯案工具。

檢方原將曾男與蘇男一併起訴，高雄地院審理時，蔡姓員警出庭作證，當初檢舉蘇男計畫持槍強盜小吃部的線民就是曾男，曾男獲判無罪，蘇男則被依違反槍砲罪嫌判刑8年半，併科罰金15萬元。可上訴。