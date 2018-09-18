領用槍枝疏忽程序 北警驚傳誤擊清槍桶

北投警分局周姓員警今天上午領用槍枝未依規定，領用PPQ M2槍枝時未清槍即上彈匣，隨後又補清槍動作，以致在清槍桶內擊發。（記者陳恩惠翻攝）

2018-09-18 16:49

［記者陳恩惠／台北報導］台北市北投警分局大屯派出所周姓警員，今天上午準備擔服備勤勤務，因在所備勤仍需領用槍枝，進入槍械室領用槍彈時，上彈匣後疏忽應先行清槍的程序，卻又對著清槍桶「補程序」，拉滑套時將子彈上膛擊發，所幸槍口對著清槍桶，未造成人員傷亡，目前分局調查事發經過，除將周員記過處分外，也將追究主管監督不周責任，並將再加強警員槍枝領用觀念。

北投分局調查，周姓警員今天擔服中午12時至下午3時的備勤勤務，上午11時55分於上班前，先到槍械室領用PPQ M2槍枝時，未依規定程序進行清槍，在尚未確認空槍狀態，即於清槍桶內釋放板機，導致當場擊發1顆子彈，涉嫌違反「後勤業務要則」武器彈藥使用規定，周員將予以記過1次，同時將追究督導幹部監督不周的責任。

北投分局說，為加強員警用槍安全觀念及正確操作方式，將再製作案例教材，請各單位主管加強宣導，並於每日勤前教育實際操作，另由教官每週於勤前教育時現場施教、落實執行，持續要求及訓練所屬員警依PPQM2型手槍作業規定領用及清槍歸還等操作程序，以避免類似情事再發生。