躁鬱男抓狂當街揮雙刀 打破警車玻璃遭水柱壓制

張男上半身赤裸，手持雙刀當街揮舞。（記者鄭名翔翻攝）

2018-09-18 16:52

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮秀水里昨晚驚傳男子當街持刀揮舞，附近民眾嚇壞急忙報警，警方到場時見到47歲張姓男子，上半身赤裸，雙手各持長、短刀一把，情緒激動不斷揮舞叫囂，揚言要與警方同歸於盡。由於現場圍觀民眾多，警方不敢貿然開槍，靈機一動請消防隊以水柱噴擊，再一湧上前以長棍打下張男的刀子，順勢壓制強制送醫。

警方表示，張男患有躁鬱症，過去皆有就醫服藥，狀況穩定，但昨日因同居人外出代為領藥，張男向兒子詢問去處卻不得而知，突然情緒失控，拿出長約84公分及37公分的長、短兩刀，衝出家門當街揮舞。

居民撞見唯恐遭隨機砍殺，急忙報警，里長也廣播籲請民眾勿出門，但仍有十餘名民眾好奇圍觀。警方到場勸阻無效，且張男揮舞長刀，使警方無法靠近噴辣椒水，再加上圍觀民眾多，若開槍恐誤傷路人，只得再呼叫警網及消防隊支援。

8名警員到場與張男對峙約1小時，但他始終情緒激動，甚至擊破警車擋風玻璃，更劃傷自身腿部，警方靈機一動，請消防隊以水柱噴灑，外埔所所長譚玉森及警員邱博裕則趁其不備立刻衝上前，以長棍及盾牌將刀刃打下，壓制管束後陪同送往大千醫院強制送醫，才結束這場街頭驚魂。