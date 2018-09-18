發文罵「遊戲帳號」 魔獸玩家仍被判賠

2018-09-18 17:18

〔記者溫于德／台北報導〕粟、楊兩男均是魔獸玩家，但楊在遊戲聊天室內罵粟「阿粟死全家」、「操你媽的丫粟死全家」與「全家到底死光沒」等語，遭提告求償8萬元精神慰撫金；楊則辯，若非粟的角色在遊戲中「亂殺人」、不會發文，且是針對角色非粟本人。台北地院審理後認為，雖楊評價的是粟的網路角色，但仍導致粟的角色在遊戲中評價受損，日前判賠3000元，可上訴。

粟前年耶誕節上午11時許，登入「魔獸世界」暗影之月伺服器，卻見暱稱為「不知年」的楊在公開聊天室向他嗆聲「阿粟死全家」、「操你媽的丫粟死全家」等語，後再私訊恐嚇「操你媽的死全家」；楊隔年1月19日上午10時許再以暱稱「江影任沉浮」私訊恫嚇「操你媽的你全家到底死光沒」等語，因而向楊求償8萬元精神慰撫金。

但楊辯稱，非但不認識粟、在遊戲中也未交流過，甚至不知該角色的的真實身分就是粟，且粟使用的盜賊身分「惡意地在遊戲中胡亂殺人」在先、導致自己無法進行遊戲，才一時生氣、脫口洩憤，但強調，就像語助詞般、不具惡意。

法官審理後認為，網路遊戲玩家確實透過暱稱經營角色，並建立以該暱稱為中心的網路人際關係與評價，因此不能因「阿粟」並非原告現實本名，就不認粟未受到名譽損害，另衡量本案無關公共事務或公益，楊所作所為確實是在宣洩情緒，並參酌楊多次表示「阿粟死全家」，認已侵害社會評價。

至於楊也發文「全家到底死光沒」、「死全家」等語，因未提及任何可辨識關於粟的真實身分或背景資料，認定粟未心生恐懼，駁回主張。