登山客落跑反害7警消受困 分隊長怒：我們的命不是命？

葉姓山友被直升機吊掛下山後，前往醫院就醫，南投縣消防局則開出舉發單。（記者劉濱銓攝）

2018-09-18 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕51歲葉姓男子獨自攀登中央山脈南三段，因受傷由其妻代向警消求援，不料被搜救員尋獲後竟落跑，反讓搜救人員受困，搜救員被救下山後，葉男妻子卻再度報案，今（18）日空勤直升機前往救援，葉男剛吊掛上機，卻為拿背包而自行解扣環，危及搜救員安全。葉男在醫院也被分隊長痛罵，只小聲回：「我錯了」。

據《蘋果》報導，由於葉男種種不可理喻的行徑，南投縣消防局第三大隊竹山分隊長柯翔譯衝到醫院，直接對葉男訓話，先質疑葉男為何自行脫鉤，罔顧專業人員判斷，機組人員說這行為「他們兩人差點就要掛了」，葉男承認疏失且小聲答：「裝備吧」，柯翔譯則更火：「他沒家庭嗎？你爬山你最大喔！」、「我們掉下來掛掉算誰的，去救你這個沒怎樣的人？」

柯翔譯表示，過去有同學為了救登山客而摔下飛機，復健之路漫長，此時葉男才說句「謝謝啦」，但柯翔譯依然憤怒：「你就一句謝謝？你還欠很多的道歉」、「今天出事情十個你也不夠」、「要爬山有種就不要求救、獨攀沒有比較厲害」、「我們的命不是命，同仁因為你十多天不能回家，不知道你獨攀在驕傲什麼？憑什麼搭直升機？」

葉男自知理虧，遭到訓話後承認：「我錯了」，柯翔譯則回：「你早就錯了，黑鷹直升機不是給你這樣用的，你想叫就叫喔，台灣就是有你這種人，知道一次要多少錢嗎？」葉男不敢吭聲。