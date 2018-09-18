詐騙集團新招 誆稱買毒險賠60萬元

2018-09-18 15:35

［記者謝武雄／桃園報導］大園一位50歲陳姓婦人，昨天下午接獲詐騙集團電話，宣稱其女兒陪友人買毒被當人質，還被打到頭破血流，要求支付60萬元贖金才肯放人，陳婦聽到電話那頭隱約傳出年輕女子哭聲，一時信以為真急著出門領錢，所幸陳婦的女兒回電報平安，陳婦家屬報警求助，警員找到陳婦時，陳婦已經將錢領出正準備匯款，所幸及時攔阻才免於損失。

警方調查，陳姓婦人是於昨天下午兩點多接獲詐騙集團電話，謊稱陳婦女兒陪友人買毒品，但友人拿到毒品後沒付錢就跑了，於是綁架陳婦女兒當人質，並稱已將她的女兒打到頭破血流，要求支付60萬元贖金，由於陳婦隱約聽到電話那頭年輕女子的哭喊聲，加上一時聯絡不上女兒，才急忙跑出門領錢。

陳姓婦人出門沒多久，她丈夫便接到女兒報平安電話，只是想聯絡陳姓婦人，卻一直在忙線中，於是報警求助，桃園市政府警察局大園分局大園派出所警員陳偉聖利用車牌及特徵，在轄內的金融機構附近尋找，果然在大園區中山北路上一間銀行內發現陳婦的蹤影。

當時陳姓婦人已將60萬元現金提領出來，正準備依照指示前往交付贖金，陳偉聖立刻告知是遭到詐騙後，陳婦與先生聯絡後確定女兒平安後才終於鬆了一口氣，感謝員警的及時協助，保住了她的辛苦錢。

陳婦當時已將60萬現金提領出來，正準備依照指示前往交付贖金，經員警告知是遭到詐騙後，陳婦才終於鬆了一口氣，感謝員警的及時協助，保住了她的辛苦錢。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆