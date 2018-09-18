百公斤重量級販毒主嫌 拉攏戒毒患者當下線

2018-09-18 15:17

〔記者李立法／屏東報導〕綽號「大塊峰」的彭男，被法院裁定接受美沙酮戒治毒癮，卻利用到醫院取藥的機會結識相同處遇的戒毒者，在彭男的引誘下，又走回頭路，成了彭的下線，由彭男組成的販毒集團負責供應海洛因及安非他命等毒品，屏東警局昨天兵分多路逮捕彭男等6名販毒成員與10名藥腳，起出近百克毒品，一併送辦。

警方調查，有毒品前科的44彭姓男子，今年初被法院裁定施以美沙酮戒治毒癮，卻利用定期到特定醫院取藥的機會，認識其他處遇的戒毒者，因美沙酮有劑量限制，不如海洛因過癮，在彭男的引誘下，又走回頭路，甘作藥頭彭男下線，甚至加入販毒行列，公然將醫院作為交易毒品的據點。

警方據報後，展開跟監，發現彭男與35歲黃姓女友等6人共同組成販毒集團，以送貨到府的服務方式，吸引高屏地區不少毒蟲向該集團購買海洛因及安非他命的等毒品，警方昨天見時機成熟，出動80多名警方兵分多路，一舉瓦解彭男的販毒集團，逮6名成員，起出將近100克的海洛因及安毒、吸食器、電子磅秤等證物，並將查獲的10名下線一併依毒品罪送辦。

綽號「大塊峰」的彭男，體重超過100公斤，警方昨天登門查緝時，彭男聞風爬上屋頂並將毒品丟包，警方擔心他壓壞屋頂摔落發生意外，安撫他順利下樓戒護送辦。

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