酒後性侵朋友的女友 挨告辯稱：我醉到斷片

2018-09-18 15:09

〔記者黃捷／台北報導〕20多歲陳姓男子與情侶阿華、小優（均化名）同住一屋簷下，3人日前在家飲酒聊天，陳男竟趁阿華不在，性侵醉倒的小優。全案曝光後，陳男聲稱自己醉到「斷片」，不記得事發經過，但因小優下體採集到他的DNA，檢察官認定性侵事實，依趁機性交罪起訴陳男。

起訴指出，3人今年4月19日晚間，一同在新北市八里區住處飲酒聊天，就這樣喝到隔天清晨，19歲的小優最後不勝酒力昏睡，陳男與阿華則一起出門吃早餐，再到附近的公司上班。

才工作不久，陳男向阿華藉口買飲料，離開公司後卻回到家中，見小優仍昏睡在床，竟當場脫下小優內褲，性侵得逞，隨後再回到自己房間睡覺。

阿華見陳男遲遲沒有返回公司，也回到住處查看，赫見熟睡的小優裸露下體，內褲被丟在一旁地上，床下更有一枚使用過的保險套，轉往陳男房間，更看到他全身僅穿條內褲睡覺，氣得把他叫醒質問，陳男當時辯稱保險套是自慰用的，否認性侵。

阿華不甘女友受辱報警，陳男到案辯稱，他喝醉後的事情全都忘記，不記得和阿華一起出門吃早餐、上班，也不記得有回到住處。

但小優證稱，昏睡中有隱隱感覺到被侵犯，但無力睜眼確認，且當天她來生理期，絕不可能會脫下內褲睡覺，且小優至醫院驗傷時，私處更採集到陳男的DNA，檢察官遂不採信陳男辯詞，將他起訴。