獨家》泌尿道感染就醫將出院 男子猝死 原因成謎

男子因泌尿道感染住院，即將出院，突然猝死但死因成謎，雙方協調中，難達共識。（記者黃良傑攝）

2018-09-18 15:35

〔記者黃良傑、方志賢／高雄報導〕謝姓男子泌尿道感染求助高雄某市立醫院，住院5天病況穩定，不需開刀且行動自如，醫生評估再2天即可出院，不料，當天上午告知，下午竟在病房休克，護士巡房發現搶救無效，家屬難以接受，質疑醫院疏失，院方否認，開出「疑心因性休克猝死」死亡證明，雙方協調中。

家屬今指出，對地理、風水有研究的謝男（57歲）住鼓山區，今年7月間因泌尿道感染併前列腺炎，住院治療5天，療程復原順利，並沒有進行任何開刀或手術，藥物控制得宜，不僅行動自如，醫院評估不到2天即可痊癒出院。

不料，當天上午醫院告知出院好消息，但不到2、3小時，護士巡病房時，竟發現謝男躺在病床，臉色發青已休克叫不醒，醫院緊急搶救並通知家屬，最後急救仍告無效。

家屬表示無法置信，連醫院也覺得不解，蘇姓主治醫師表示醫療、用藥均無問題，恢復情況全在預期中，病人活動力佳，未反應任何不適與不對，表示尊重家屬，可報請檢察官複驗，了解死因釐清責任。

死者留下孤苦妻兒，妻無工作、兒唸國中，家屬盼留全屍故未報驗解剖，死因成謎，協調醫院求償無果，醫院也表無奈，強調須有專業或公證單位認定醫院疏失，才能賠償或補償，但願助家屬尋求社會補助。