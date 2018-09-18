國小學歷騙徒「削」富商2億 二審判刑4年半

2018-09-18 14:37

〔記者張文川／台北報導〕只有國小學歷的騙徒陳忠助，謊稱「世界國安基金會」山字輩千億美金的管理人「陳董」，夥同高中學歷的友人「王主任」王瑞愷，拿著大批英文資料誘騙林姓富商投資新台幣2億餘元，富商後來發現文件內容「菜英文」，文法也不通，才驚覺受騙；高等法院今依詐欺等罪將陳忠助判刑4年半、王瑞愷4年。可上訴。

判決指出，陳、王從2010年起開始誆騙林姓富商，陳自稱「世界國安基金會」山字輩管理人，邀林參與中國「連雲港五合一開發計畫」投資案，多次在連雲港等地向林出示「世界國安基金會」註冊資料、授權書，以及偽造的匯豐銀行英國倫敦總行1000億美金存款證明。

林姓富商信以為真，被騙提供資金以便陳男去「疏通」基金會的委員，以爭取基金會支持連雲港投資案。

陳男還持偽造的瑞士銀行蘇黎世總行的970億美元存款證明，謊稱林只要自備3.7億美金當做擔保金，就可切割出其中的20億美金，操作其中7成的14億美元資金。

林姓富商在香港與陳男簽約後，陸續匯出2億多元台幣，陳則交付34張面額共4.3億元的偽造美國政府債券。

但後來投資案一直沒有下文，富商檢視陳男提供的銀行擔保函文，發現文法錯誤百出，連動詞時態、過去式用法也明顯錯誤，才驚覺受騙，向調查局報案；檢調搜索找到偽造的美國政府債券、匯豐銀行1000億美金存款證明，查證後證實都是假的，檢方起訴陳、王，以及陳的蕭姓女友。

士林地院一審判陳男4年半、王男4年，蕭女無罪；高院二審仍認定2人有罪，認為2人惡性不低，不容輕縱，犯後一再狡辯卸責，未賠償也沒和解，犯後態度不佳，維持一審刑度。