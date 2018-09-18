製毒！玻璃窗凝結固態結晶又飄惡臭 這些人卻不怕死....

中機站查獲耐妥眠及一粒眠地下毒品公廠、市價約15億元。（記者楊政郡翻攝）

2018-09-18 14:34

中機站破獲耐妥眠及一粒眠工廠 市價粗估15億

［記者楊政郡／台中報導］調查局中機站7月、9月連續在中市及台南市等地，查獲耐妥眠製毒工廠2座、一粒眠工廠，查扣化學原料逾300公斤及一粒眠成品達450萬顆，市價粗估約15億元，其中耐妥眠是首樁「毒師」詹嫌自行研發，以多種化學原料成合「耐妥眠」，而耐妥眠正是因應毒品市場，有逐漸取代一粒眠的趨勢及效果，調查局執行第二階段安居計畫，成果可觀。

中機站幹員指出，由臺北地檢署檢察官詹騏瑋及臺中地檢署檢察官陳旻源共同指揮，結合多處、站友軍，於今年7月12日在台中市北屯區、太平區破獲第四級毒品耐妥眠製毒工廠2座，66歲詹嫌原是藥品業務員，退休後竟利用其專業知識，在北屯區自宅為實驗室，進行耐妥眠合成實驗，成功後指導年輕製毒師傅陳男（45歲），於太平區租屋處進行量產。

專案小組攻堅時，發現陳嫌真是「拚命三郎」！不顧自身安危，惡劣環境中趕工製毒，透天民宅各樓層推放各種化學藥品、成品、半成品及大批製毒器具，架設4條生產線，現場瀰漫濃濃惡臭及白色煙霧，大型燒瓶都還在高溫熬煮中，為了避免惡臭外洩，陳嫌將門窗緊閉，長期下來鋁門窗玻璃、器具上凝結固態結晶，可見環境之惡劣。在該處查獲原料逾300公斤，製成成品後市價4億餘元，逮捕製毒師詹、陳及金主陳女到案。

2018年9月11日再度發動，同步於臺南市、臺北市、新北市及臺南市仁德工業區等5個處所發動搜索，在仁德工業區透天廠房查獲規模龐大一粒眠製毒工廠，逮捕張姓製毒師傅、陳姓助手及黃姓金主到案。

張嫌（70歲）原經營藥品公司，2003年間因製造一粒眠被查獲入監服刑，出獄後再度與被告黃嫌重操舊業，張購置打錠機、烘乾機、攪拌機、封膜機等機具，生產線設備完整，場內查扣的一粒眠成品、原料及第四級毒品札來普隆，還有其他大批偽劣藥品，粗估可制成品達450萬顆，市價10億餘元。

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