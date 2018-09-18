被母親強迫長大「主持正義」 小四生談外遇父親痛哭

2018-09-18 14:37

〔記者吳政峰／台北報導〕一名小四男童生長在破碎的家庭，與母親同住，每天被灌輸「父親外遇是惡魔」的觀念，有天學校活動討論「我的父親」時，他突然崩潰痛哭，其母接到學校通報，才知道自己強迫兒子長大，反而是害了他，司法院少年及家事廳廳長謝靜慧遺憾地說，如果當時及早透過家事調解程序介入，或許情況就不會變成這樣。

謝靜慧回憶，該名母親得知兒子在學校崩潰痛哭，才知道自己每天灌輸「婚姻破裂是爸爸害的」、「爸爸外遇是惡魔」等觀念，只是在強迫他長大「主持正義」，但其實在雙方關係破裂前，孩子是很崇拜父親的。

謝靜慧表示，「家事事件處理法」2012年公佈至今，對於離婚等有對立兩造的家事官司，其實採取調解先行方式處理，讓父母有4個月的時間可以調解，討論如何對孩子做出最好的方案。

少家廳指出，離婚父母僅23%重視孩子的感受，孩子陷入雙親的衝突兩難中，無法安心生活，因此法院的調解程序就佔了非常重要的角色，法官可以指定具有法律、醫療、心理、社會專業的家事調解委員，視個案提供協助。

家事調解委員應具有性別平權與尊重多元文化意識，受過30小時以上核心能力專業職前訓練、每年12小時以上在職訓練，可提供父、母雙方專業諮詢。

少家廳強調，除了調解程序，若父母願意參加「親職教育」，通常會協調出對孩子較佳的結果，而這類課程在外一堂動輒上千元，但家事服務中心則的親職教育課程則為免費，呼籲民眾可多利用。

至於法官能否裁定兩造強制參加親職教育？少家廳坦言目前的家事法並沒有這個規定，但實務上，確實有很多家事法官認為有此必要；少家廳指出，若法官建議雙親上親職教育課程，不願參與的一方，可能在訴訟中居於劣勢。