「猜除行動」警逮詐騙車手58人、查扣416萬

警方搜出詐騙集團大批存摺及話務機器。（記者姚岳宏攝）

2018-09-18 14:28

〔記者姚岳宏／台北報導〕「猜猜我是誰」詐騙案仍屢見不鮮，引發高度民怨，刑事局警方本月執行「猜除行動」，1週內逮獲提款車手58人、查扣現金416萬餘元、金融帳戶346本等證物，正持續向上溯源追查其上手及其他幹部，務將詐欺集團一網打盡。

刑事局統計，「猜猜我是誰」詐騙案今年1至8月份共計發生1,143件，占電信網路詐欺13%、財損金額更高達新台幣1億9千萬餘元，另統計今年6至7月份此類手法詐騙電話發話數，高達36萬通，平均每日近有6千通電話詐騙國人。

警方追查，詐欺車手為詐欺犯罪架構裡，負責提領贓款及隱匿金流，從今年4月份起，全國同步查緝逮車手826人，全面性摧毀詐騙集團手、腳，使其無力再犯便無法取得贓款；更針對詐騙電話的發話來源進行掃蕩及管控，期能從資通及金流等面向著手，遏止詐欺犯罪發生。

在截斷詐騙電話發話來源部分，刑事局打詐中心利用大數據分析，發現詐欺集團為降低被捕風險、規避警方查緝，以非法數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT）進行跨境詐騙，同時將設備隱匿於承租公寓、大樓等民宅，宛如「無人機房」。

刑事局指出，此次「猜除行動」除針對國內提款車手集團採取結構性打擊策略外，更針對詐騙源頭之國內話務據點全面查緝，應能有效減少民眾接獲類似詐騙電話。

警方呼籲，民眾無論接到借錢電話或收到借錢簡訊，務必要透過原有聯絡方式再次查證，確認借錢者確實是自己的親友，而不是個聲音語氣很像的人，才不會「好心被雷親」，如有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。