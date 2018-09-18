網傳「停水通知」假新聞 水公司報警抓來源

2018-09-18 13:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕颱風「山竹」途經台灣南部，卻有人透過line與臉書，不斷傳送「因豪雨致原水濁度飆高，無法供水.....」的假通知，甚至有民代跟著轉傳這則「假通知」，台灣自來水公司不堪「假通知」之擾，今天向台中警方報案，希望拿抓出散佈造謠的源頭，台水公司還強調「發假消息的民眾主動說明並向社會大眾及台水公司道歉，台水公司將不予追究！」，「台水公司呼籲民眾在天災來臨時，能夠支持我們全力應付危機處理！別讓我們又要分心去處理假消息！」

上述假停水通知，全文是「因豪雨致原水濁度飆高，無法供水 緊急處理，復水時間目前無法確定，將盡速恢復，影響區域 滿州鄉全部、牡丹四林及大梅、恆春鎮全部。」

台水公司今天上午向轄區的台中市警局二分局育才派出所報案，警方已開始偵辦中，台水公司供水處處長武經文說，他們最先不知此訊息，是接獲《自由時報》記者查證，才得知網路流傳假通知，這項假通告已經造成台水公司兩大困擾，其一是颱風期間，第一線工作人員忙著戒備搶救，假訊息會影響干擾第一線工作人員，其二是得知假訊息的民眾打電話到台水公司，電話塞爆造成台水公司困擾，又可能讓民眾對台水公司衍生不必要的誤會。

他強調，台水公司報警之舉，目的不是要懲罰造謠者，是希望爾後不要有類似現象，如果造謠者能夠出面認錯道歉，台水公司不予追究責任。

台水公司則表示，在颱風、豪雨來襲時，是台水公司第一線基層員工最忙碌的時候，這些假消息將導致行政作業的困擾，並造成社會大眾的恐慌，為了防堵未來假消息的氾濫，影響民眾生活的不便，台水公司已報警，將向發佈假消息者提出告訴，台水公司強調，823南部三縣市大淹水期間，豪雨洪水範圍更廣，台水公司全體第一線員工，不眠不休堅守崗位調度水源全力應變，沒有任何地方有停水、斷水的情況，「台水公司呼籲民眾在天災來臨時，能夠支持我們全力應付危機處理！別讓我們又要分心去處理假消息！」