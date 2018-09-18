詐騙集團車手再度被抓 反問警「你不是被調走了？」

2018-09-18 14:03

〔記者詹士弘／雲林報導〕黃姓車手被關不怕，近日又來斗六市ATM提款，警方進行大數據分析，比對提款影像及路口監視器，昨天在斗六火車站ATM提款熱點周圍埋伏，先後逮到4名車手，其中一名黃姓車手見警後嚇一跳，反問「怎麼又是你！你不被調走了？」

警方昨天獲悉車手集團又前來斗六市區提領現金，派員至斗六火車站ATM提款熱點及附近超商埋伏，下午陸續查獲吳姓、謝姓、周姓與黃姓車手4人到案，並起獲贓款39萬9600元及自小客車、行動電話、愷他命、K盤、提款卡、金融機構交易明細、SIM卡、筆記型電腦、讀卡機等證物一批。

4名到案車手中，黃姓車手曾於103年8月間在桃園市平鎮區詐騙機房工作，被雲林縣警局局刑警大隊科偵隊查獲，當時黃嫌與共犯將瓦斯管線拔除造成瓦斯外洩，企圖讓攻堅警方破門時引發氣爆，黃嫌服刑期滿後，竟又重操舊業，昨天在便利商店提款機前被警方逮捕時，甚至反問帶隊員警「怎麼又是你！你不是調走了？」，膽行徑讓員警乍舌；另謝姓車手頭則甫於9月4日以相同手法在台北市遭查獲，經裁定交保旋即犯案。

吳嫌等4人經訊後均均坦承加入詐欺集團擔任提款車手；經查該集團係以「網拍購物」、「猜猜我是誰」等詐騙手法詐騙國人，全案於詢問後將依詐欺、洗錢防制法等案移送雲林地檢署偵辦，後續將持續向上溯源，追查不法贓款流向。