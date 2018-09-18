高市警方3路包抄天九牌賭場 逮32人

高市警方查獲大型職業賭場，逮捕32人、起出60萬餘元賭資。（記者黃良傑翻攝）

2018-09-18 13:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局督察室靖紀小組與苓雅分局今破獲「天九牌」職業大賭場，竟藏匿於苓雅區舊公寓社區，規避警方查緝，該賭場自認萬無一失，自深夜0時起莊開賭，一直到凌晨5時左右結束，為掩人耳目除裝設監視鏡頭，並有把風人員，警方查獲莊家、賭客共32人，現場查扣賭資新台幣60萬9300元、抽頭金510元、賭具。

警方逮獲涉嫌主持賭場的江姓男子，以及2名負責把風、工作的陳姓男子，29名賭客從19歲至76歲都有，並查扣骨質天九牌1副、骰子1批、聯絡用手機2支、監視器主機1部、押寶盒1個、賭客號碼牌1批等證物，3名主嫌被依賭博罪移送偵辦，其餘賭客依社會秩序維護法裁罰。

警方經事先勘查地形縝密沙盤推演後，兵分三路突擊該賭場前門、側門及後方鐵門，警方出動特勤警力，控制現場把風人員，當場將把風人員制伏，此時賭場內賭客見狀要爭先恐後欲奪門而出時，當場被後援警力控制不及逃跑，只能乖乖束手就擒，警方一舉破獲該「骨質天九牌」職業性大賭場。

警方調查，該賭場主持人江嫌想藉由寧靜社區住戶單純夜晚人車稀少，比較容易監控賭場外動靜，準備安穩經營「骨質天九牌」賭場抽頭營利、獲取暴利，仍逃不過法眼束手就擒。