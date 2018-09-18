夫頻向女教師示愛卻被翻白眼 離婚後還得賠償前妻45萬

2018-09-18 12:53

〔記者張議晨／宜蘭報導〕林姓女子發現先生張男與補習班林姓教師曖昧，懷疑兩人在補習班有親密舉動，且通訊軟體上還有兩人曖昧對話，認為兩人影響婚姻深具，與張男離婚後，對兩人提告求償45萬元；法官審理認為，林女不能舉證林姓教師有破壞她配偶權舉動，且對張男示愛都皆婉拒，判林女不需賠償，至於張男因對林女請求認諾，判賠45萬元。

林姓教師從2015年至2017年在張男補習班任教，但張男妻子林女控訴，兩人在補習班內多次有親密行為，且利用通訊軟體傳送曖昧訊息，「想跟你去吃火鍋呀」、「昨晚媽媽有來安親班」、「問我什麼時候要娶妳」、「維持健康以後才能養你」等語。

林女認為，兩人對話及行為超過一般社會所能容忍的社交往來，破壞她的婚姻生活圓滿、幸福及安全，2018年與張男離婚後，向兩人提告索賠45萬元精神撫慰金。

法官審理期間，林姓教師反駁，強調一切都是張男單方面示好，因兩人是員工、老闆間不對等關係，才對張男行為隱忍不發，更未有與張男有逾越界線的行為。

承審法官傳訊補習班楊姓教師作證，楊女稱，張男雖曾在班上對林女示好，但林女卻以「翻白眼」回應。

法官也從雙方對話訊息，發現林女對於張男示愛，都以「翻白眼」貼圖帶過，表達婉拒之意，也未積極回應，且兩人也未曾單獨外出或有擁抱、親吻等親密行為，加上林女未能舉證林姓教師有破壞她配偶權舉動，判林女免賠。

至於張男，因對妻子的請求認諾，法院判張男應給付林姓前妻45萬元，且自2018年5

月4日起至清償日止，按週年利率5%利息計算。