一代妖姬崔苔菁勝訴 保住自家空中花園

一代妖姬崔苔菁。（資料照）

2018-09-18 12:53

〔記者張文川／台北報導〕「一代妖姬」崔苔菁，30多年前在台北市復興南路買的

8、9樓「樓中樓」華廈，近年屢與鄰居鬧糾紛，大廈管理委員會提告請求崔苔菁返還7樓頂樓平台的空中花園，一審判崔苔菁勝訴免還，二審今天也認為8、9樓是1977年興建的合法建物，認定管委會上訴沒理由，維持原判。可上訴。

崔苔菁2014年被一位住戶控告侵占大樓停車位，請求返還每月租金9000元的不當得利，北院一審判崔苔菁勝訴；張姓住戶與管委會隔年又提告，認為7樓以上都是違章建築，請求崔苔菁返還頂樓平台。

崔苔菁今未到庭聆判。她反駁主張自從購屋後，就每月以100坪計算、繳納管理費，包括56坪住家、35坪空中花園，她還多繳了9坪給管委會，大家都知道她有平台得用權，先前幾十年都相安無事，不解管委會為何到了2015年卻突然要她返還空中花園。

高院認為，崔苔菁所購買的大廈8、9樓中樓建物，是建商在1977年就已合法興建完成的建物，並非在芙蓉大廈領用使用執照後才違法增建、改建。

其次，依據該大廈早期承購戶、保全公司、售屋人員的證詞，以及預售買賣契約等證據，建商當初在房屋買賣契約書中，就有和承購戶約定7樓頂的平台，歸由8、9樓的住戶專用，因此認定建商與承購戶間有分管協議存在。

7樓的樓頂平台有門禁管制，其他住戶不可直接上，須通報警衛才可上去，崔苔菁從1984年入住以來，平台一直是由崔苔菁當作花園使用，實際使用情況也可證明有分管的事實。因此判崔苔菁勝訴。

崔苔菁之前接受媒體訪問此事時曾回應表示，管委會一直以來都知道她擁有平台專用權，對於鄰居，她則認為「和身旁的人都要建立好感」，願意諒解。