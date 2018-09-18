工人絆倒墜樓 遭鋼筋刺穿右肩

邱姓工人遭鋼筋刺穿身體。（記者王捷翻攝）

2018-09-18 12:36

〔記者王捷／台南報導〕邱姓工人在工地失足跌落，因此遭鋼筋刺穿右肩，同事見狀先打119報案，並且用切割器，幫邱男把連在牆上的鋼筋鋸斷，消防局派出和緯、永華分隊，消防員垂降到地下4樓，發現邱男的生命跡象穩定，但血壓飆升到200多，表示邱男相當激動且痛苦，消防員把身上插著鋼筋的邱男吊掛救出，送成大醫院救治，目前沒有生命危險。

34歲的邱男，今天（18日）上午近9時在某處工地的地下3樓綁鋼筋，當他移動位置時，左腳遭綁好的鋼筋絆倒，從地下3樓掉落到地下4樓，身體就掉落在剛綁好鋼筋、等待灌漿的地下4樓樓地板上。

工頭聽聞一聲慘叫，循聲發現邱男被3號鋼筋從右側腋下穿刺到右側肩部，鮮血直流。同事立刻打電話向消防局求援，另一組人馬則趕緊找鋼筋切割器，現場幫邱男將連在地上的鋼筋切斷，由於切割器震動，刺激邱男傷口，讓邱男劇烈呻吟。

當消防員到場後，鋼筋剛切斷，邱男則已經費盡力氣，消防員評估，必須以吊掛方式將邱男從地下4樓救出送醫。邱男雖遭鋼筋穿刺身體，所幸是右側腋下穿透，從外觀研判，沒有傷及器官、肺部，救護員將他送成大醫院救治，暫時沒有生命危險。