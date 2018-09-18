為什麼深夜儘量少開車 警察這樣說......

賴姓商人輕傷送醫無大礙。（記者張瑞楨翻攝）

2018-09-18 12:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕調查顯示，夜間車禍發生率，不比白天高，但傷亡程度卻比白天嚴重，台中市北屯區台74線近崇德路匣道，本月10日也發生商人自撞護欄，BMW休旅車半毀的意外，台中市警局五分局建議大眾，深夜儘量不要開車，主因是駕駛在深夜會有「微睡眠」現象，這種現象與酒駕一樣可怕，多數人卻忽略，進而衍生隱藏性風險。

本月10日深夜3時許，51歲賴姓商人與朋友談生意結束，返家途中自撞北屯區台74線近崇德路匣道，當時他的車速頗快，撞擊程度頗嚴重，幸運的是，他僅受到擦傷，無生命危險，警方發現他並未酒駕，詢問他撞上護欄的原因，他回答「車子開一開，略為啄龜（打瞌睡），恍神了」。

五分局指出，學理來說，上述啄龜（打瞌睡）、恍神，就是「微睡眠（microsleep）」現象，大腦有休眠機制，來因應過度疲勞，如果在開車等活動中，大腦會有類似電腦的「當機現象」，短暫忘記自己的所作所為，這種現象如同酒駕一樣可怕，如果開車在高速或快速道路，以80公里時速行駛，微睡眠時間為3秒，駕駛車輛往前距離達66公尺，警方才會宣導「深夜儘量少開車」。

第五分局指出，疲勞駕駛的情況，現行法律規範與大眾認知有所差異，道路交通管理處罰條例第34條規定：「連續駕車超過八小時，或患病足以影響安全駕駛者，處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰」，對於所謂「微睡眠現象」，法律上沒有明確規範與處罰，警方執法上有一難度，不過，深夜開車風險比較高，雖無具體規範與處罰，警方仍強烈建議，少在深夜開車。

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