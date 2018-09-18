男童獨赴安親班遭輾斃 車禍鑑定認為「駕駛無肇責」

2018-09-18 11:40

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市國小4年級吳姓男童，去年11月24日放學後，因安親班老師漏接而落單，他心慌下獨自跑步前往安親班，卻在過馬路時遭小貨車輾斃，陳姓小貨車駕駛被依業務過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦中，不過，檢方函請桃園市政府車輛行車事故鑑定會鑑定，鑑定意見日前出爐，認為駕駛無肇責，家屬無法接受但不願受訪，當時協助處理的桃園區同安里長林峻宇指出「鑑定意見讓家屬失望痛心，如傷口上灑鹽般的痛」，已委託律師協助家屬向檢察官申請覆議。

男童遭撞後被送到醫院急救，他一度在媽媽懷裡喊「好痛」，但仍因傷重不治，男童爸媽不希望悲劇重演，事後也將男童喪葬費節餘款捐出，購買「禮讓小旗」發放給學童，全案目前仍在桃檢偵查中。

桃園市政府車輛行車事故鑑定會的報告中指出，駕駛於警訊時供稱「當時是直行，發現有人在奔跑，我有減速，對方突然衝出來就發生碰撞，我看到對方時距離約20公尺，當時時速大約30到40公里，當下沒有辦法做反應向左側轉作閃避，小孩子太突然的動作」；而男童爸爸指出「當時兒子從學校大門出來左轉，要到附近約100公尺的安親班上課，對方應該有超速，且肇事地點是學校區域應該減速慢行，且對方曾說事故前有看到小孩在路邊，自應更注意車前狀況」；另有一名曾目擊案發經過的證人則指出，當時男童用跑的，他也跟著跑，看到男童頓一下就過馬路，鑑定會也會同警方前往事故現場勘查並勘驗監視器，最後提出鑑定意見「肇事原因為男童在道路上奔跑且未注意左右來車驟然穿越道路，而小貨車駕駛無肇事因素」。

林峻宇認為，事故現場算是學校區域範圍，交通法規規定行經學校應減速慢行、當心兒童，但監視器看到的車速，駕駛並未減速，也應注意前方人車動態，無肇責的認定令人無法信服。

檢方指出，若是有送鑑定必要的車輛事故都會送專業單位鑑定，但鑑定意見是作為檢方偵辦的參考，非最終偵查結果，當事人或家屬有疑義可申請覆議，或是檢方認為有疑異也會主動申請覆議。