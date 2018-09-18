暖男變男蟲 警破網路撩妹詐騙集團逮5人

2018-09-18 11:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕24歲鐘姓男子為首的詐騙集團利用網路電信攀談女子，以不知名的帥氣暖男照片取得信任，接著又用各種撩妹對話取悅女子芳心，隨後以假投資為由進行詐騙，目前得知已有1女子遭詐新台幣約40萬元，彰化員林警分局接獲線報，17日進行攻堅，當場逮捕鐘男等5名人犯，暖男們當場變男蟲，全案依詐欺罪偵辦。

員林警方表示，今年8月接獲線報，鐘男在彰化田中斗中路一處3樓透天厝承租民宅設立詐騙機房，該處經常大門緊閉，屋內冷氣整天運作，且不與鄰居交談，警方蒐證時發現，鐘男經常出入高鐵站搭載年輕男子疑當車手，昨日見時機成熟，報請彰化地檢署聲請拘票搜索，查獲5台筆記型電腦、19具手機以及多達十多頁教戰手則等作案用具。

「我昨天買了一本書。什麼書？我們的結婚證書！」、「我剛剛偷了一樣東西。偷什麼？我偷偷想妳！」員林偵查隊隊長詹廷育表示，該詐騙集團專門鎖定香港、華人地區女子，成員透過愛情網站、手機社群平台認識女子，並放上陽光暖男照片吸引女生注意，鐘男還想出十多句「撩妹」語句，與熟女們順利培養感情，取得信任後就已假投資為由進行詐騙。

詹廷育說，該詐騙集團極其狡猾，經常更換犯案地點，預計中秋節前獲利就要更換場所，全案報請彰化地檢署檢察官陳顗安指揮偵辦，並與彰化刑警大隊第二大隊、田中分局共組專案小組積極查緝，終於順利瓦解該集團，全案訊後依詐欺罪移送彰化地檢署。

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