4個月大女嬰喝奶後熟睡 1小時後竟在嬰兒床上悶死

女嬰休息的嬰兒床。（記者王駿杰翻攝）

2018-09-18 11:30

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名4個多月大的女嬰，17日上午由43歲洪姓女保母餵奶後，將她放在嬰兒床上睡覺，洪女一時疏忽，中午時帶家中另名孩童用餐，讓女嬰獨睡，不料一個多小時後，女嬰竟呈趴睡姿勢失去呼吸心跳，洪女緊急將女嬰送醫，但急救半小時仍回天乏術。

43歲洪女有保母執照，家中的托育地點也有合格登記執照，她向警方供稱，17日上午早上8點50分她剛餵完女嬰喝配方奶，半個小時後，女嬰在托嬰房的床上睡著，大約10點多還曾哭一下，她連忙安撫，再次讓女嬰入睡。

洪女說，11點20分她到客廳餵另一位孩童吃午餐，之後替對方洗澡，12點40分她返回托嬰房，一進房就看見女嬰呈趴睡姿勢，翻身後臉色已呈蒼白，她邊做CPR邊向119報案，送醫急救後仍不治。

洪女說，她在家中的托嬰地點是一間專門的托嬰房，內有一張嬰兒床、一張單人床、一些娛樂教材、配奶的調理台、沙發一張及一張嬰兒的安撫椅。

洪女告訴警方，她於今年7月開始照顧女嬰，剛托育時女嬰的家屬有交代，女嬰睡覺時會自己翻身，別讓其趴睡，她當時因要帶另名孩童用餐，一時疏忽才會讓女嬰獨睡，由於事發突然，她到現在都無法接受事時，也對女嬰的家人感到很抱歉，願意盡最大的力量補償。

女嬰父親告訴警方，他17日中午接獲洪女來電，指女嬰無呼吸心跳在醫院急救，等他趕到醫院，女嬰已經急救無效。女嬰平時生活狀況正常，會自己翻身，他曾檢視過洪女家的托育環境，並無發現特別的地方，目前對死因沒意見，不打算向洪女提告。全案警方訊後依業務過失致死將洪女法辦。