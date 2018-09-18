接任調查局長 呂文忠本週四正式走馬上任

行政執行署署長呂文忠（左）將於週四就任調查局長。（資料照）

2018-09-18 11:22

〔記者謝君臨／台北報導〕懸缺兩個月的調查局長職缺，經法務部長蔡清祥證實，確定將由行政執行署署長呂文忠接任，調查局預定於本月20日舉行新任局長就任典禮，呂也成為繼蔡清祥之後，第二位檢察體系出身的局長；呂文忠日前受訪表示，九合一選舉在即，查察選舉不法是目前的工作重點，上任後定將全力以赴，確保選舉順利進行。

司訓所24期結業的呂文忠，曾擔任士林、桃園、板橋等地檢察官，也曾擔任法務部法醫研究所代理所長、宜蘭地檢署檢察長、法務部法制司長，呂去年剛從法制司長調升行政執行署署長，任內積極舉辦稅務拍賣會，提升行政執行署能見度和執行效率。

呂文忠在法制司長任內，公布台灣首部的「人權報告書」，配合總統府推動人權政策並檢修相關人權法案，與相關部門有共事基礎，他曾至英國求學，當時針對「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」即「兩公約」的「內國法化」，特別邀請國際人權專家來台，也獲得長官與同僚肯定。

知情人士指出，府院在考慮新任調查局長安排過程，之所以放棄由調查局內升，係因現任幾位副局長已接近退休年齡，若由不同系統調任，擔心有擺不平的後遺症，幾經討論，決定循蔡清祥模式，繼續在資深檢察官中覓才。

呂文忠接任調查局長後，行政執行署署長一職傳出由法務部參事繆卓然接任，但繆卓然對此表示毫無所悉，法務部也不予證實。