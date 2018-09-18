鐘姓失智老翁尋友迷途 熱心民眾及員警接力助其返家團圓

鐘姓老翁（左）到東勢區尋友意外迷路，幸被熱心民眾發現報警，警方幫他找到回家的路。（記者歐素美翻攝）

2018-09-18 10:43

〔記者歐素美／台中報導〕新社區88歲鐘姓老翁，帶著敬老卡搭公車到東勢訪友，因失智而迷路，離家1日未歸，鄰居發現趕緊通報其住在市區的子女報警協尋，幸隔天一早，東勢區東關路附近民眾發現有一名老翁徘徊問路而報警，警方到場利用警用M-POLICE行動載具查詢，發現老翁就是被通報失蹤的鐘姓老翁，趕緊通知家屬帶回。

家屬表示，老翁患有輕微失智，一人獨居在新社區，子女希望他到市區同住，但老翁因朋友都在東勢、新社區一帶，喜歡住在新社，本月15日上午，老翁向鄰居表示要去東勢找朋友，結果到晚上都未返家，鄰居趕緊聯絡其子女，家屬調閱家中監視器，發現老翁出門後尚未返家，心裡著急就向市警局第六分局報案。

幸16日上午7點左右，有熱心民眾向警方報案稱，有一名老翁在東勢區東關路7段附近四處問路，東勢分局員警獲報趕到現場，老翁只嚷著要搭公車，身上只有敬老卡別無證件，又說不清自己的住址及身份，員警只好透過警用M-POLICE行動載具查詢，終於幫老翁找到回家的路。家屬見老翁平安無事，對員警能在中秋節前尋回走失親人，一家團圓，相當感激。

東勢派出所呼籲民眾家中若有失智或有走失風險的長輩，可向市政府社會局申請「愛心手鍊」配戴於身上，方便聯絡家屬，或是讓長者配戴有衛星定位器（GPS）功能的輔具掌握其行蹤。