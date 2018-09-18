看見人影就開槍！ 嗆聲的判8年、開槍的7年半

2018-09-18 10:56

［記者楊政郡／台中報導］劉建廷、陳岳宏攜械討債，與楊姓被害人談判不合，楊男看見他們身上都有槍，立即躲進屋內鎖門，且關燈上2樓躲避，陳在屋外恫嚇「你不開門我就要打死你，你永遠不要出來」等語，由劉持槍爬上屋外大貨車車斗，朝2樓「人影」開了2槍，所幸未擊中人員，台中地院依殺人未遂罪判處陳8年，劉7年6月。

台中地院判決書指出，被告陳嫌與被害人楊男有金錢糾紛（1萬多元），2015年3月28日陳與劉一起到清水區找楊談判討債，被告兩人各攜帶手槍一把到場，楊走出屋外與陳談判不成，瞥見劉、陳攜帶槍枝，來勢洶洶，藉故走進屋內躲避，鎖門、關燈、上樓。

陳在屋外向屋內大聲恫嚇：「你不開門我就要打死你，你永遠不要出來」等語，楊更是心生畏懼，與屋內友人逃至2樓，關上電燈，被告兩人見狀，劉站在屋外停放之大貨車後車斗上，持槍朝該屋內2樓人影方向射擊2發，但未擊中人員而未遂。

劉、陳隨即駕車離開現場，經警據報前往處理，大貨車車斗上留有已擊發之彈殼2顆予以扣案，調閱現場及路口監視器錄影畫面，循線查獲劉、陳。

被告兩人都否認犯行，但是被害人楊及其友人指述明確，還有開車載劉到場的林姓友人供述，被告等犯行明確，兩人都有前科，判處陳8年，劉7年6月。