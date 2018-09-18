明星夢有陷井！檢察官教你如何簽經紀約…

2018-09-18 10:24

〔記者吳政峰／台北報導〕懷抱著演藝夢的年輕人，一旦被經紀公司相中，就一股腦兒簽約接受培訓，等到日後發展不如預期想要解約，才驚覺合約充滿了諸多陷阱，無奈與東家鬧上法院，橋頭地檢署檢察官陳志銘18日特別剖析經紀合約的問題，讓藝人與經紀人對合約有更充足的認識。

陳志銘表示，演藝經紀契約的內容應注意以下10個主軸：

1、契約雙方當事人為何人、契約存續期間及演出地區的限制。

2、經紀公司抽成、佣金問題。

3、競業禁止（非經經紀公司（人）同意，不得擅接演出）。

4、著作權歸屬約定。

5、經紀公司為藝人安排教育訓練的約定。

6、形象維護（藝人不得有違反公序良俗而影響形象之行為的約定）。

7、合約合意終止或片面終止權約定。

8、違約金約定。

9、演藝經紀契約轉讓、讓渡約定（可否單方面，還是必須經過雙方同意才能轉讓）。

10、續約時，原經紀約之雙方有無續約優先權等等。

陳志銘指出，契約當事人主體愈明確愈好，盡量只有單純雙方，以免人多口雜；其次，契約存續期間一般少則2年，多達10年，過短不利經紀公司訓練藝人，過長則綁手綁腳，不利解約，因此雙方最好在簽約時，就預先規劃日後幾年的發展方向，如：要發幾張唱片、拍幾部戲劇、兵役或妊娠期間是否須排除等。

陳志銘強調，目前台灣藝人並非僅限於在台灣演出，尚可在中國或其他國家演出，因此契約限制的區域是否涵蓋國際，亦應一併檢視考量，否則遇有外地展演機會，可能還須經經紀公司同意才能演出，以免違約。

陳志銘透過台灣司法人權進步協會提醒，網路社群平台是一項新興問題，若藝人想在自己所經營的社群平台上演出，或進行跨刀站台，建議先詢問過經紀人，並徵得同意，或是先於經紀契約中約定，以避免被認定有違約演出的情事而鬧上法院。