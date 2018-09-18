吸金136億棄保潛逃 鼎立主嫌秦庠鈺泰國落網返台即發監

2018-09-18 09:54

〔記者錢利忠／台北報導〕「鼎立」非法吸金集團主嫌秦庠鈺棄保潛逃，前天持偽造假護照入境泰國時被查獲，他雖不願說出真實身分，但泰警將指紋送交刑事警察局跨海比對，確認就是秦庠鈺本人，隨即上銬逮捕，據了解，秦庠鈺將在泰國先執行偽造護照罪刑，再由兩國外交單位協商引渡回台；負責執行發監的台北地檢署則已囑託桃園地檢署，待秦被引渡回台後立即發監。

秦庠鈺被控設立互助會和子公司，以32.84%至72%高利率，向1萬6000名會員吸金136億餘元；最高法院去年11月初駁回上訴，依違反銀行法重判11年確定，秦在判決前就已逃亡而被通緝。

泰國移民警察局調查，前天下午5時許，在曼谷蘇凡納布機場查獲自柬埔寨入境、持偽造台灣護照的台籍人士，雖一眼識破是偽造護照，但他不願說出真實身分，泰警採集他指紋，通報我駐泰國代表處轉請刑事局、調查局及移民署秘書到場協助。

刑事局指紋科進行指紋比對，確認是外逃通緝犯秦庠鈺，泰警隨即上銬逮捕，訊後依偽造護照罪嫌移送當地北欖省法院偵辦。

秦庠鈺還另案被控吸金686萬餘元，最高法院前年12月依違反銀行法，將他判刑3年10月確定。此外，秦庠鈺還捲入藝人邵昕等人涉及的「碩天炒股案」，秦因屢傳未出庭，也被高院通緝。