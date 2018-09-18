常在臉書po吃好料 卻付不出子女扶養費 法官判賠

2018-09-18 09:45

〔記者李立法／屏東報導〕吳姓男子經常在臉書po出和友人吃喝玩樂照片，讓他的陳姓前妻看得火冒三丈，認為吳姓前夫有錢花天酒地吃大餐，卻付不出子女的扶養費，憤而提告向吳男求償積欠的27萬多元扶養費，法官判准，可上訴。

吳男與陳女2年前協議離婚，2名分別為5歲及3歲大的未成年子女，同意由陳女負責照顧，吳男每月須支付1萬6000元子女生活費及教育、保險費等，但從去年8月起，吳男就不再支付該筆費用，引發陳女不滿，因屢次催討無效，陳女憤而提告。

陳女向法官表示，吳男離婚後常在臉書po出和朋友吃喝玩樂的照片，有錢享受吃好料，卻沒錢付子女扶養費，迫使她借貸度日，生活壓力倍增，她要求吳男償還積欠的27萬6000多元扶養費，並提高每月扶養額度為3萬元，直到2名子女成年。

吳男則向法官解釋，離婚後他的工作收入減少，每次和朋友聚餐，多半是朋友請客，他有銀行貸款要繳，還要負擔病父的安養費，實無力再增加子女的扶養費額度，請求法官能准予他酌減扶養費。

法官調查吳、陳2人所得資料及生活狀況後，發現2人的經濟狀況並未出現劇烈變化，擔任司機的吳男雖然要照顧病父，但病父領有身障補助，無法做為減少子女扶養費的理由，應歸還積欠陳女代墊的27萬6650元扶養費，並按雙方離婚協議內容每月支付扶養費，直到2名子女成年為止。