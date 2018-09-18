耗45萬！登山客獲救後半夜偷跑 害警消遇難卻再度求援

南投縣消防局人員日前到中央山脈南三段搜救受傷的葉姓山友，惟受颱風影響卻受困，昨則在空勤協助吊掛下山。（記者劉濱銓翻攝）

2018-09-18 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕一名51歲男子獨自攀登中央山脈南三段，中途因受傷而透過妻子向警消求援，但警消上山後竟發現該男子拔營不告而別，天候不佳反讓搜救人員受困還引發高山症。受困警消被救下山後，該男的妻子卻再度報案，令眾人相當不解。此次救援成本約45萬元，南投縣消防局將釐清是否濫用社會資源，並調查他是否違反《南投縣登山活動管理自治條例》。

綜合報導，51歲的葉姓山友1號由花蓮上山，獨攀中央山脈南三段，預計在10日從南投下山，但12日卻傳訊給妻子稱自己受傷，葉妻轉向南投縣消防局求援。玉山分隊派出7名人員上山搜救，15日尋獲無明顯外傷但表示自己腰痛的葉男，想不到當晚過夜時，葉男竟拔營不告而別。因當地海拔達3400公尺加上天候不佳，搜救員出現高山症，分別於13日與今（18）日被直升機救下山。

令搜救員無法理解的是，葉男於昨（17）日再次透過妻子報案，稱葉男「可能真的撐不住了，請求救援」。葉妻所提供的葉男座標竟然距原救援地點僅500公尺。南投縣消防局今日清晨用直升機上山救下葉男。

直升機在無雙山三角點成功吊掛葉男，回平地後葉男被載往竹山秀傳醫院檢傷治療。南投縣消防局第三大隊長林正宜表示，葉姓男子雖是合法申請入山，不過連同今早申請的直升機，這項救援任務共派了3趟直升機，成本超過45萬元。之後將釐清整起事件，並調查是否違反《南投縣登山活動管理自治條例》。