長得瘦小變利器 慣竊專爬「氣窗」行竊

被害商家屋內監視器拍下陳男行竊時的畫面（記者吳昇儒翻攝）

2018-09-18 09:14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕住在基隆市暖暖區的陳姓慣竊犯身材瘦小，常利用身材優勢，爬氣窗到被害人的屋內行竊。8月26日晚間，陳男到八斗子找朋友後，因缺錢花用，心生歹念，發現附近某家牙醫診所氣窗沒鎖，爬進診所內搜刮財物。隔了半個月，陳男又到一處音樂教室，進入搜刮。警方調閱監視器，發現兩案是同一人所為，鎖定陳男後，策動他主動投案。

基隆市警二分局八斗子分駐所接獲報案後，積極調閱案發地點周邊監視器，鎖定是陳姓慣竊犯所為，透過親友策動他主動投案；陳男見已被警方鎖定，15日決定主動到派出所接受調查。

31歲陳男到案時，向警方坦承自己共犯下4起竊盜案件，除了進到八斗子地區行竊外，也在市區內偷一家打烊的商店，得手約2萬多元。

警方調查，無業的陳男身材瘦小，剛好可以鑽過氣窗，進到診所及音樂教室後，大肆收刮財物，連手機都不放過。

二分局長林振明指出，許多住戶及商家可能認為氣窗太小，小偷爬不進來，所以疏忽未鎖，倘若遇上向陳男這種身材瘦小的慣犯，就容易被侵入行竊。呼籲民眾，多一分警覺性，少一分被害可能性，應慎選門窗用鎖、加強防禦，亦可在窗戶加裝實心之鐵條，並發揮守望相助精神，遇有陌生人出入，務必提高警覺，以免遭不肖宵小覬覦。