女藥頭毒誘未成年少女 逼半月接客4次辯稱「性慾強」

女藥頭謝妮芷要求未成年少女性交易換取毒品。（翻攝臉書）

2018-09-18 06:39

〔地方中心／桃園報導〕21歲的謝妮芷為中壢一名女藥頭，在網路上認識16歲少女「小莉」，以性交易後可免費供應安非他命為誘因，今年五月中旬至五月底，要求小莉與男嫖客性交易4次；警方八月底逮捕謝女，謝女竟辯稱是小莉「性慾強」，才安排她接客。

據了解，謝女會在中壢中園路上一間汽車旅館，開多個房間作掩護，在其中一間房間開毒趴，氣氛熱烈下，謝女就詢問參與毒趴的男客，要不要以3000元的代價性交易，再叫小莉到包廂內房間與男客做愛，小莉從五月中旬開始，至五月底共參與4次毒趴，接客4次，換取免費安毒。

警方網路巡邏下發現此事，成立專案小組著手調查，經過數月偵辦，八月底於中壢逮捕謝女以及37歲的馬伕林嘉育，九月初同樣在中壢找到一名20歲的嫖客廖裕峻，廖男被逮捕時，還被警方發現家中有貝瑞塔改造手槍。

廖男坦承持有改造槍枝，以及以3000元代價與小莉性交，他說，小莉身材姣好，穿著打扮成熟，性交易時真的不知道小莉未成年，以為她只是一般的援交妹。

謝女被逮捕後則辯稱，是小莉自己「性慾強」，才好心安排她去接客，還讓她換取免費安毒，且也不知道小莉未成年，種種說詞讓警方搖頭，怒斥謝女荒唐，訊後依違反兒少姓剝削條例、槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，將3人移送桃園地檢署偵辦。

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