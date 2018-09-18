他約12歲少年碰面立刻強逼口交 被人發現還露出「邪惡微笑」

2018-09-18 07:00

〔記者王冠仁／台北報導〕北市校園之狼再現！25歲李姓男子透過手機遊戲結識一名12歲少年，兩人互加臉書聊天。李當天隨即約少年碰面，並趁機對少年親吻、拉手摸下體、逼迫口交，被人發現時還露出「邪惡微笑」；幸虧少年有找2名同學同行，他同學發現異狀通報老師，警方也循線在昨晚將李逮捕到案。

警方調查，李姓男子日前透過手機遊戲「全民槍戰」結識一名國中生，國中生又介紹一名12歲少年給李認識；李本月15日透過臉書加少年好友，兩人聊沒幾句，李就傳訊息問「你身材怎麼樣？」還要求少年拍露臉照，甚至還問他發育是否完全。

李隨即約少年碰面，他起先約在西門町附近，但少年覺得太遠拒絕；李再將地點改約少年就讀學校，少年才答應，兩人最後在15日下午2點左右於台北市一處國中見面。不過，少年擔心與陌生人相見恐有危險找2位同學結伴，要兩人在他身後不遠處觀察；少年還準備一把美工刀防身，將美工刀託給其中一位同學。

少年見學校司令台附近有監視器，與李約在該處遭拒，李假借去飲水機裝水為由，邊走邊聊將少年哄去廁所旁；李沒發現少年同學，強拉少年進廁所強吻並逼迫口交。

少年不願，李就出手毆打，李打10多下直到少年哭泣；少年一名同學聞聲察看，李居然還露出「邪惡微笑」，嚇得同學趕緊通報老師，另名同學則拿出美工刀走進廁所向李威嚇，李這才翻牆逃離學校。

警方事後循線前往李位於台北市忠孝東路的住處逮人，李否認犯行，還聲稱當時是少年拉他進廁所、主動脫掉他褲子幫他口交。但由於少年指證歷歷，再加上少年同學也都有目擊，警方最後仍將他依妨害性自主罪嫌送辦。

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