已婚企業董座戀上建商女董還到美國產子 兩人都判賠董娘

2018-09-17 23:58

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓男子與楊姓女子分別是1家企業董座與1家建設公司的女董座，陳男已婚、有妻室，陳、楊兩人竟於2010年發展出婚外情、持續發生多次性關係，楊女還在美國產下兩名女兒。陳妻稱她為此罹患憂鬱症、向兩人各求償2500萬元。台南高分院判陳、楊兩人須各賠100萬元給陳妻。

陳妻主張，楊女明知陳男是她的丈夫，竟敗壞善良風俗、破壞其家庭婚姻關係，兩人從2010年起在台南地區的汽車旅館發生多次性行為，楊女並在2011年初與2015年底在美國加州產下兩名女兒，直到2016年11月，她與丈夫打電話聯絡時查覺有異，後來丈夫才承認與楊女通姦醜事。

陳妻並控訴丈夫與楊女迄今持續同居、通姦，丈夫不但對她及婚生孩子不聞不問，還跟楊女一起經營事業，兩人如此傷害她，讓她精神陷入恐慌、憂鬱、做惡夢，也無法安心工作，提告要求丈夫與楊女各賠償她2500萬元台幣。

陳男與楊女坦言從2010年到2016年11月有不正常交往關係，育有兩女，但2016年11月後就未再來往，也沒有一起經營事業。楊女還喊窮說，她的土地是別人信託登記，扣除負債後已呈負數，陳妻求償金額過高。

二審民事庭法官調查指楊女是建設公司負責人，近幾年公司持續有建案，應非無資力之人；陳男從事建築業、也是1家企業負責人，陳男公司與楊女建設公司都是同一個地址、是楊女住所，顯見兩人關係仍親近，形同另組家庭傷害陳妻，判兩人各賠100萬元給陳妻，陳男與楊女還可上訴。

兩人刑事通姦罪部分，台南地院已在2017年分判陳男4個月徒刑、楊女3個月徒刑，均可易科罰金。