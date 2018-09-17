9/17 今彩539頭獎開出1注！ 威力彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-09-17 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月17日）開獎的第107000075期威力彩，以及第107000127期雙贏彩，頭獎均摃龜；第107000223期今彩539開出頭獎一注，可得800萬元，由台中市西屯區上石里西屯路二段249之6號1樓的「贏盛彩券行」開出。

第107000075期威力彩中獎號碼為「02、03、12、15、21、24，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共51注中獎，每注可得2萬元；伍獎共296注中獎，每注可得4000元；陸獎共2014注中獎，每注可得800元；柒獎共4079注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬905注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬7319注中獎，每注可得100元；普獎共4萬6169注中獎，每注可得100元。

第107000075期38樂合彩中獎號碼為「02、03、12、15、21、24」，五合摃龜；四合摃龜；三合共62注中獎，每注可得5750元；二合共1588注中獎，每注可得750元。

第107000127期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、06、08、09、13、14、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共34注中獎，每注可得10萬元；參獎共592注中獎，每注可得500元；肆獎共6904注中獎，每注可得100元。

第107000223期今彩539中獎號碼為「08、11、22、23、36」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共235注中獎，每注可得2萬元；參獎共7914注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6588注中獎，每注可得50元。

第107000223期39樂合彩中獎號碼為「08、11、22、23、36」，頭獎共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共360注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬402注中獎，每注可得1125元。

第107000223期3星彩中獎號碼為「806」，正彩共72注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000223期4星彩中獎號碼為「3321」，正彩共26注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」