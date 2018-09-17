多名中國疫苗受害者家屬被拘 公道難尋

2018-09-17 22:31

〔中央社〕中國今年爆發的問題疫苗事件看似已經平息，但歷年來累積的不少疫苗受害者，卻依然求助無門。近一個多月來，已有多名受害者家屬到北京上訪後，被拘留或失蹤。

上海人譚華原是復旦大學碩士，2014年施打狂犬病疫苗後就開始出現許多症狀，如今腦白質已有病變。從一個健康女性變成有癲癇症狀、按照醫囑服用治療失智症藥物的病人，譚華的母親對於未能幫女兒討回公道十分愧疚。

8月，譚華一如過往到北京治病，並未上訪，但她的母親卻因此在8月29日，被派出所傳喚了6個多小時。譚母告訴記者，至今每天都有8名保安在家門外監視她，而女兒回到上海後下落不明，她認為女兒遭到軟禁。

作為疫苗受害人家屬，不只譚母受到嚴管。

關注疫苗安全的公益人士楊占青表示，他手上已收集到7份疫苗受害者家屬的的行政拘留書或刑事拘留書，都發生在8、9月份。

其中，河南人董俊華3日身披「疫苗立法利國利法」字樣的綬帶在北京一處公車站停留，遭警方以構成「尋釁滋事罪」將其刑事拘留，直到13日才得以和律師會見。

其他一些到北京上訪的家屬，被警察發現後會拘留或訓誡，然後通知地方政府把人帶走。過程中，他們也會遭遇「黑保安」強行綁架。

這些受害人家屬想爭取的，只是一紙診斷證明書，能證明他們的孩子之所以健康受損是因為打了疫苗，好以此取得醫療賠償。

楊占青3、4年前開始推動由獨立機構參與的疫苗鑑定診斷制度。他說，當前中國的疫苗診斷制度是讓中國疾病預防控制中心「球員兼裁判」，專家由疾控中心指定，民眾幾乎不可能被確診為疫苗致殘，「有些受害者甚至連專家都沒見過，就拿到診斷書」。

但是經過這麼多年，制度環境並沒有什麼改變，楊占青覺得疫苗診斷立法的希望越來越渺茫。

他認為，這次對疫苗受害者及家屬的打擊，是想徹底平息今年的問題疫苗風波。政府面對問題疫苗的態度和之前一樣，否認有安全疑慮，導致疫苗受害者維權處境更加艱難。