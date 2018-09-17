永和分屍案共犯噤聲原因曝光：主嫌太兇殘 怕家人遇害

永和分屍案主嫌、綽號「OZ」潛逃菲律賓的美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生）今晚從菲律賓押解回台。（記者姚介修攝）

2018-09-17 22:48

〔記者徐聖倫／新北報導〕永和分屍案共犯噤聲原因曝光！加拿大籍男子Ryan在新北市永和遭分屍，警方逮獲美籍男子Bent、台籍男子吳宣，綽號「OZ」的主嫌美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生）則潛逃至菲律賓。而Bent原本堅不吐實，沒想到得知OZ在菲國落網後，Bent立刻向警方供出所有情節，指稱因為OZ在美國時就很兇殘，他擔心家人遇害，所以才不敢說出實情。

Bent向警方供稱，確實是跟Ryan有交易關係的毒友，甚至是僅接觸沒幾次的毒友都會被警方逮捕，他與OZ才一致認為Ryan就是警方線民，而且Ryan與OZ兩人在毒品的帳目上非常複雜，OZ才會相約他到夜店商討殺人滅口。

Bent供稱，確實是OZ找上吳宣購買刀具，OZ先到生活百貨看兇刀，拍照傳給吳宣，拿了7000元給他購買，但吳宣並不知道他們要做什麼。後來兩人騙吳宣到新店溪北市端岸邊，Bent說，他、OZ與Ryan要在永和那端岸邊吸食大麻，若有看到警車就以煙火為號，通知他們腳底抹油。

但吳宣把風從晚間9點開始，至晚間11點整左右就已走人，而殺人時間點則在11點30分左右，Bent承認，他們見到前來遛狗的Ryan後，他與OZ用鏈鋸勒脖，持開山到一陣亂砍，最後分屍。事後2人還一起至河濱公園廁所換衣，接著回萬華OZ住處買啤酒慶祝。

警方說，這些都是Bent的說法，真偽還有待商榷，將帶OZ製作完筆錄後再行比對確認，以還原真實案情發生經過。

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