獨攀山友受傷被尋獲竟落跑 這次又自己請求救援

葉姓山友（右）日前因受傷被尋獲，不料卻落跑，今則主動要求妻子通報救援。（記者劉濱銓翻攝）

2018-09-17 21:43

〔記者劉濱銓／南投報導〕51歲彰化葉姓山友，本月獨自從花蓮入山攀登中央山脈南三段，不料卻多次滑落受傷，妻子獲悉便主動求援，惟日前消防員在無雙山找到人後，葉某卻稱自己沒報案，隔天便落跑，令冒險上山的消防員憤怒又傻眼，惟昨晚葉某卻主動要求妻子報案，請求空勤救援，南投縣消防局明天（18日）將報請空勤吊掛，儘速協助山友下山，惟搜救耗費大量人物力，將進一步研擬求償。

消防局指出，上週三（12日）接獲獨攀的葉姓山友受傷通報，就派第一批5人上山，週四再派4人，惟第一批有1人高山症先下山，週五2隊8人會合，惟後來有人身體不適便暫停搜索，並有7人在櫧山待援，僅1名擅長登山的義消挺進無雙山，並找到葉某，惟天色已晚，2人就紮營過夜，但到了隔天卻不見葉某，義消只好繼續尋找。

而在櫧山待援7名搜救人員，後來則因颱風外圍環流狂風暴雨影響，全都受困山區，直到今天才被空勤吊掛下山，得知葉某落跑，所有冒險上山的搜救人員憤怒又傻眼。

惟今天傍晚消防局又接獲葉妻通報，指葉某仍在無雙山，但可能撐不住了，主動要求空勤支援。

消防局說，目前要求葉某原地等待，靜候明日空勤吊掛，若天氣能跟今天上午一樣穩定，可望順利救下山。