婦人深夜外出 竟遭精障狼拖到垃圾堆指姦

2018-09-18 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市有位何姓男子，於2016年在萬華區見一婦女在深夜走出家門外，竟突然從婦女背後偷襲，將人拖到垃圾堆中指姦，婦女遇襲後奮力抵抗並大聲求救，何男驚嚇逃跑，之後遭警方循線逮捕；近日台北地方法院審理後，依強制性交罪判何男1年10月有期徒刑，並須在執行前監護2年，全案可上訴。

《蘋果日報》報導，事發在2016年10月27日凌晨，當時被害婦女因擔心兒子的機車遭竊，故走出屋外查看，結果被何男盯上，竟趁婦女不注意時，從後方抓住婦女胸部將她拖到路旁的垃圾堆，不顧婦女大聲呼救與反抗，以手指性侵得逞；婦女極力反抗，並咬傷何男，結果反被何男毆打並掐住脖子致傷，所幸這時有路人經過聽見婦女的呼救聲前來搭救，何男才嚇到落荒而逃，不過最後仍被警方循線逮捕。

在法院審理時，法官認為婦女並不認識何男也無嫌隙，沒有誣賴何男的動機，且她時隔2年至今仍有陰影，在法庭上還激動要求法官將何關起來，認為何男有犯罪事實；而何男僅承認當天在案發現場，但辯稱「不記得當天的狀況」，並說自己罹患精神疾病，法官將何男送精神鑑定後，結果顯示何男當時確實有辨識行為能力減低，因此依法減刑。

最後法官認為，何男為逞私慾，造成被害人難以抹滅的身心創傷，犯後否認罪行還狡辯，至今也沒道歉與和解，依強制性交罪判何男1年10月有期徒刑，並須在執行前監護2年，全案可上訴。