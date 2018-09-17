9/17 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-09-17 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月17日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：02、03、12、15、21、24，第二區：03。

38樂合彩：02、03、12、15、21、24。

雙贏彩：01、02、03、05、06、08、09、13、14、21、22、23。

今彩539：08、11、22、23、26。

39樂合彩：08、11、22、23、26。

3星彩：806。

4星彩：3321。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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  • 3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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  • 4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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