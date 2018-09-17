9/17 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月17日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：02、03、12、15、21、24，第二區：03。
38樂合彩：02、03、12、15、21、24。
雙贏彩：01、02、03、05、06、08、09、13、14、21、22、23。
今彩539：08、11、22、23、26。
39樂合彩：08、11、22、23、26。
3星彩：806。
4星彩：3321。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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威力彩：第一區：02、03、12、15、21、24，第二區：03。
38樂合彩：02、03、12、15、21、24。
雙贏彩：01、02、03、05、06、08、09、13、14、21、22、23。
今彩539：08、11、22、23、26。
39樂合彩：08、11、22、23、26。
3星彩：806。
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