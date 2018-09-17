永和分屍美籍主嫌堅不吐實 卻不斷上網搜尋「台灣死刑」

綽號「OZ」潛逃菲律賓的主嫌美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生）今晚從菲律賓押解回台。。（記者姚介修攝）

2018-09-17 21:15

〔記者姚岳宏／台北報導〕社會矚目的新北市永和分屍案，綽號「OZ」潛逃菲律賓的主嫌美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生），本月初於菲律賓落網，刑事局派出5人押解，今晚搭乘華航CI704班機返台，由於抵台時已經是晚間7點左右，夜間停止詢問，將等明天早上再製作筆錄，詢後將移送新北地檢署偵辦。

據了解，孫嫌雖尚未承認犯行，但警方從他手機發現，他曾多次上網找尋有關台灣「死刑執行狀況」，也知道最近才有人被槍斃，警方正準備由此突破心防。

據了解，孫嫌押解返台時，在飛機上時坐在最後方的安全座位，手腳都有束帶，5名員警都在他身旁戒護，怕有意外，5警連飛機餐都不吃，一路上孫嫌大概詢問在台受審及請律師狀況，甚至詢問被關押時「可不可以抽菸」，但他對案情堅不透露，警方押解孫嫌回到刑事局時，現場聚集大批媒體，但他不願戴上警方提供口罩，一副不在乎模樣。

由於孫嫌具備美國及以色列雙重國籍，身分敏感，故菲方對孫嫌遣台一事，一開始持保留態度；加上孫嫌家屬不斷透過以國外交單位試探孫嫌返回以色列之可能性，幸經我駐菲律賓代表處多次與菲國移民局等相關單位協調，終完成孫嫌從菲律賓遣台程序。

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